Júnior Lima mostra Otto agarrado a violão e Sandy 'baba': 'Coisa Linda'

Filho de peixe, peixnho é, certo? Junior Lima mostrou mais uma vez que o filho, Otto, de 1 ano e 7 meses, herdou da família a paixão e talento pela música. O clique foi publicado pelo músico em seu Instagram, na noite de quarta-feira (15).



Foto: Reprodução

"Todo dia ele faz tudo sempre igual...”, brincou Junior Lima, citando trecho de Cotidiano, famosa música de Chico Buarque, e com uma foto de Otto, que é seu filho com Monica Benini, segurando um violão.

"Aaaaiinnn, coisa linda da tia!!!", escreveu Sandy, toda derretida com a fofura do sobrinho. "Já vi esse filme...aí tem música no sangue, não vai ter outro caminho", previuo sertanejo Luciano Camargo. "Que amor de foto! O Genarinho adora uma viola", escreveu uma moça, citando o personagem da música Maria Chiquinha, um dos maiores hits de Sandy & Junior.

Quem