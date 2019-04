Junior Lima aparece em clique com Monica Benini e o filho, Otto

Junior Lima aproveitou o último domingo (31) para curtir a família. No Instagram, o cantor publicou uma foto em que aparece com a mulher, Monica Benini, e o filho, Otto. "Aaaaah, os domingos de folga...", suspirou ele na legenda.



Junior Lima, Monica Benini e o pequeno Otto (Foto: Reprodução / Instagram)



Atualmente, o cantor se prepara para encarar uma grande turnê com a irmã, Sandy, em retorno da dupla após 12 anos de encerramento. No último sábado, eles apareceram juntos no Caldeirão do Huck e cantaram hits que marcaram diferentes momentos da carreira, como os sucessos A lenda e Desperdiçou.



“A gente já viveu isso em um momento tão diferente da vida. Viver agora, de novo, é muito legal. Parece que eu voltei no tempo!”, disse Sandy ao perceber que a plateia cantou todas as músicas em coral com os cantores.

Junior garantiu que a sintonia com a irmã continua em dia: “Sabe o que é louco? Parece que passou só uma semana! Não causou estranheza, está confortável. É só diversão”.

