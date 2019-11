Juliano Cazarré diz ter ganho mais seguidores após polêmica

O ator Juliano Cazarré , 39, voltou a polemizar ao publicar um novo texto no qual exalta a masculinidade. Anteriormente, Cazarré havia colocado no Instagram um vídeo de um gorila defendendo sua família que repercutiu mal.

Na nova imagem, ele aparece em uma foto com o braço tatuado. Na legenda, revelou que ganhou mais seguidores depois do que aconteceu. "Me chamaram de machista, fascista e taxidermista. Uma turma começou a me atacar e o bagulho foi parar na internet e no Twitter. Imediatamente apareceram milhares de pessoas com bom senso mandando comentários de apoio. Meu número de seguidores aumentou. Isso só prova que muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio", escreveu.

Mais uma vez, muitos comentários foram contra a atitude. Em um deles, um seguidor diz que ele teria feito a nova publicação para "se redimir" e por ter percebido que estava errado. Cazarré, então, mostrou que a opinião dele continua a mesma.

"Quem fez postagem para se redimir ou desculpar? Eu estou sambando na cara hipócrita de vocês, tirando onda e rindo da tentativa frustrada de corromper minha fala", respondeu o ator.

Artistas também se mostraram contrários a Juliano Cazarré. Uma delas foi a atriz Samara Felippo, 41. No Instagram da cantora Ana Cañas, 39, colocou seu ponto de vista. "Eu ainda não fui no perfil dele, nunca segui, com preguiça do que vou ler. Sendo que já li muito. Mano, que bizarro."

O artista é casado com Letícia Cazarré, com quem tem três filhos. Ele voltará às novelas em "Amor de Mãe", trama que substituirá "A Dona do Pedaço", às 21h, na Globo.

Ativa nas redes sociais e defensora das causas da mulher, a cantora Ana Cañas deu a sua opinião sobre o fato. Para ela, Cazarré "errou feio" ao tentar falar do tema.

"A 'masculinidade' é sim uma construção social. Você dizer o contrário só atesta o seu grau de ignorância e o desrespeito", começou.

"A gente luta todos os dias para que essa sociedade machista, misógina e sexista estrutural reconheça essa construção social e aprenda a desconstruir a masculinidade tóxica e mantenedora de privilégio de macho que o seu discurso reproduz", completou. "Não fique aí batendo no peito, urrando e defendendo ignorância."

Cañas pediu para que ele revisse seu conceito e tratasse melhor as mulheres. E também indicou a ele um documentário de nome "O Silêncio dos Homens" para assistir e entender melhor do assunto.

"Torço para que mude essa sua fala escrota. Aproveita para estudar e para de passar vergonha", concluiu.

Folhapress