Juliana Paiva comemora aniversário sem Nicolas Prattes

A atriz Juliana Paiva comemorou o aniversário de 26 anos nesta quinta-feira (28) sem a presença do ator Nicolas Prattes. O casal que viveu o par romântico Marocas e Samuca, protagonistas de "O Tempo Não Para", não se pronunciou sobre o suposto término do relacionamento, noticiado no dia 25 pelo jornal Extra.



Juliana festejou a data cercada pela família e amigos num restaurante mexicano, com direito à parabéns cantado por mariachis. Nos stories do Instagram, ela registrou a surpresa que recebeu do personal trainer e fez poses em frente ao espelho enquanto se preparava para a festa.

Na mesma rede social, Prattes não mencionou Juliana na data especial. O ator publicou imagens da visita a uma casa de apoio para crianças com câncer, com uma longa mensagem sobre superação em que fala sobre não perder a capacidade de amar e de viver.

Durante a semana, o ator publicou imagens praticando esportes e recebendo uma massagem. A foto mais recente com Juliana na rede dele é do Carnaval na Marquês de Sapucaí, no dia 5 de março. Já na rede dela, a imagem mais recente do casal é de um passeio de barco no dia 10 de março.

Folhapress