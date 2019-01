Juliana Paes cai no samba em ensaio de Carnaval da Grande Rio

Juliana Paes, 39, foi a grande atração do ensaio da Grande Rio na madrugada deste domingo (27).



Com um vestido decotado e todo brilhante, a atriz atraiu os olhares no Ensaio Show da Acadêmicos da Grande Rio, que aconteceu no Clube Monte Líbano, zona sul do Rio.

Ela estava acompanhada pelo marido, Carlos Eduardo Baptista, e usou grandes penas brancas na cabeça, já entrando no clima carnavalesco.

Antes do ensaio, Juliana publicou uma foto do modelito em suas redes sociais. "Meus amores da Grande Rio, hoje eu sou toda de vocês", escreveu.

Ela ainda compartilhou uma série de vídeos nos quais aparece se acabando no samba, cheia de energia e com sorriso no rosto.

Folhapress