Juju Salimeni fala de depressão e que só saía de casa para treinar

Juju Salimeni, 33, falou sobre a depressão que a acompanha há alguns anos e teve seu auge em 2019. "Junto com uma separação, foi bem difícil. Foquei em cuidar do corpo, fiz meus trabalhos e me dediquei muto a treino e dieta, para que eu não me deixasse consumir pela tristeza e pela depressão. E isso ajudou demais!", revelou a musa fitness, relembrando o fim da união com Felipe Franco, com quem ficou por 14 anos.

Em entrevista à Quem, a ex-panicat destaca que acompanhamento médico foi parte muito importante desse processo. "Fiz tratamento com terapia, psiquiatra, espiritual também - que acredito muito - e foi todo um conjunto. Quando melhorei, estava melhor em tudo. Foi um trabalho de recuperação total", relembra Salimeni.

A artista se vê como uma pessoa abençoada por ter podido contar com amigos e familiares, além de o trabalho para enfrentar o problema. "Só saía de casa pra fazer treino. O que eu achava legal era ficar na cama vendo TV. Eu pensava: 'ah, eu já me arrumo pra trabalhar' e não queria me arrumar para sair. Chegou a um ponto que eu precisava de ajuda, aí veio a separação, e tudo piorou".

Ela contou que junto à separação, mudou de casa, deixou alguns amigos, destacando que foi uma mudança brusca. "Tinha que me recuperar ou não ia conseguir mais viver. Tive ajuda de amigos mais próximos e da minha mãe também". Salimeni diz, ainda, sempre estar atenta para que a depressão não a atinja novamente.



Juju Salimeni fala de luta contra depressão e diz que só saía de casa pra fazer treino. Reprodução



A musa fitness afirmou na mesma conversa sofrer também com a ansiedade. "Estou feliz comigo mas a ansiedade a gente convive diariamente com ela. Sei que sou assim. Se eu brigar com alguém, não vou dormir a noite inteira. Tomo remédio diariamente que ajuda a controlar esses picos de ansiedade, com acompanhamento do psiquiatra as doses estão diminuindo. Logo devo estar liberada. Não é nada forte, que me deixa com sono. É para realmente não ter os picos", esclareceu.

Salimeni finalizou contando que evita gatilhos que possam levá-la a manifestar os problemas de saúde mental. "Sempre me cerco de coisas positivas. Não carrego coisas negativas. Tento estar sempre pensando no positivo e acho que isso nos mantém bem".

Folhapress