Juju Salimeni desabafa sobre ansiedade após se separar de Felipe Franco

Recém-separada de Felipe Franco, Juju Salimeni fez um desabafo nesta segunda-feira (17) ao falar sobre os efeitos da ansiedade e declarou que "nenhuma crise é eterna".

Com uma foto em que aparece sorridente e com um vestido verde, a musa fitness desabafou: "Sua ansiedade está mentindo pra você! Você não é um incômodo. Seu cabelo não está estranho. Essa roupa lhe cai bem. Ninguém está rindo de você. Tomar remédio não te torna incapaz. O mundo ainda tem ar. Tem muita gente querendo te abraçar. Ansiosos também conseguem amar. Nenhuma crise é eterna".





Foto: Reprodução/ Instagram

Esta não é a primeira vez que Juju desabafa sobre saúde mental. Em abril deste ano, a loira surpreendeu os fãs ao revelar que lida com depressão e aproveitou para passar uma mensagem positiva a uma seguidora que estava vivendo uma situação parecida. "Eu também tenho depressão, mas nunca falei sobre isso. Sei o que você passa e sei também que somos muito fortes!! Deus te abençoe", escreveu Juju.

No mês seguinte, Juju falou, em entrevista ao TV Fama, que o então marido não entendia a situação pela qual ela estava passando: "Ele achava que eu estava ficando chata. Mas isso a gente não escolhe", contou.

Juntos há 14 anos, eles começaram a namorar em 2006 e se casaram em setembro de 2015. Juju Salimeni e Felipe Franco, no entanto, já haviam se separado em agosto de 2017 e em novembro de 2018.

O anúncio da separação foi feito em vídeo gravado pelos dois e divulgado no domingo (16) pelo Insta Stories. "E aí, galera, beleza? Só respondendo às perguntas que a galera escreveu. 'Fazia tempo que não via vocês juntos', realmente, a gente só veio fazer um trabalho, porque há algum tempo a gente vinha se acertando para concluir o final do nossos relacionamento. Só pra ficar conclusivo aqui: não estamos juntos, terminamos, mesmo. É oficial. Mas foi uma decisão de ambas as partes pra que a gente tenha... Então, só pra concluir...", disse Felipe Franco.

"Pra que não tenha nenhuma dúvida e pessoas não fiquem perguntando", completou Juju Salimeni. "A gente já estava separado há uns 50 dias", revelou ele. "É isso, não vamos mais falar sobre o assunto. Vamos deixar como está e essa é a nossa declaração. É isso que vocês precisam saber. Está tudo ok", finalizou Juju.

TV FAMAMaria Clara EstrêlaSandy Swamy