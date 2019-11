Juju Salimeni abalou as estruturas na noite de segunda-feira (18) ao compartilhar clique supersexy em seu perfil no Instagram. Na imagem, a musa fitness deixa os seios turbinados à mostra a bordo de decotão caprichado.





Foto: reprodução/Instagram

O penteado “selvagem” e o carão caprichado completam a produção quentíssima. Na legenda, sem revelar se o recado era para o ex-marido, Felipe Franco, a loira disparou alfinetada.

“Quando você descobre seu real valor, você também descobre que muitas pessoas não são capazes de pagá-lo”, escreveu. Nos comentários, colecionou elogios. “Que linda, minha rainha”, exaltou um fã. “É muito diva mesmo”, opinou outra. “Será mesmo que essa mulher existe? Porque mais perfeita tem não”, concluiu mais uma.

Solteira desde junho, quando anunciou o fim do casamento com Felipe Franco, Juju Salimeni tem demonstrado que está bem resolvida e em fase de autoconhecimento. Na mesma época, revelou que sofre de depressão. “Tenho me sentido mal já tem uns quatro, cinco anos”, contou na época.

