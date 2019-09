Jonathan Azevedo anuncia chegada do 1º filho com 'grande amiga'

O ator Jonathan Azevedo, 33, anunciou nesta segunda-feira (2) que será pai pela primeira vez. Em suas redes sociais, ele falou sobre a ansiedade pela chegada do bebê, que se chamará Matheus Gabriel: "É uma avalanche de sentimentos, uma ansiedade sem tamanho, não vejo a hora de ter meu filho nos braços".



Famoso pelo personagem Sabiá, da novela "A Força do Querer" (Globo, 2017), o ator, que está atualmente na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo), afirmou que terá o bebê com uma grande amiga, Maria Patrícia. Ele está oficial solteiro desde que terminou o namoro com a cantora Lellê, no ano passado.

"Nesse momento tão especial que estou vivendo, queria agradecer a essas duas pessoa de luz! Meu pai, por me ensinar a ser uma pessoa melhor sempre, e a essa mulher que está sendo uma grande parceira de vida, me ajudando a ser esse pai que sempre sonhei ser", afirmou Jonathan em sua conta no Instagram.

A assessoria do ator não soube informar para quanto é esperado o parto de Matheus Gabriel. "É muito louco! Difícil explicar o que tenho sentido. Uma coisa é certa, estou muito feliz!", comemorou ele ainda em suas redes sociais ao postar uma foto da amiga grávida e de seu pai.

Além de atuar e de arriscar atualmente na dança no Domingão do Faustão, Jonathan também toca seu novo projeto musical, Neggs, e chegou a participar do PopStar. Ele já esteve no grupo musical Melanina Carioca, junto a Jefferson Brasil, e fez filmes com "Reza a Lenda", "Tim Maia", "Verônica" e "Cidade dos Homens".

Folhapress