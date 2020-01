Jojo Todynho abalou as estruturas ao compartilhar no Instagram, nesta segunda-feira (20), um clique estilo "frente e verso". Na imagem, a cantora aparece de maiô na praia de Alagoas e foi surpreendida com elogio de Anitta ao colocar o bumbum para jogo.

“P… tá gostosa VALENDO”, elogiou Anitta nos comentários. Os fãs, por sua vez, reagiram. “Aquela amiga que te elogia e te levanta”, disse uma. “Zero celulite, eu que lute", brincou outra.

Com 20kg a menos, Jojo contou em entrevista o TV Fama ter feito lipoaspiração, cirurgia plástica e correção nos seios.

TV Fama