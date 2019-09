Jojo Todynho grava clipe no bairro onde morou

Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores na manhã desta sexta-feira (27). No Instagram, a cantora compartilhou um clique em que mostra o look poderoso escolhido para gravar o novo clipe. Nas imagens, a funkeira aparece com um casaco aberto, deixando em evidência que está sem sutiã e com adesivo nos seios.



"Ontem gravei o meu clipe mulher ñ bate boca, no bairro onde eu cresci e me tornei mulher... Jardim Violeta, mais conhecido como 918-viegas .", disse.

Desde que colocou silicone nos seios, a funkeira vem ostentando o novo visual com looks poderosíssimos. Recentemente, Jojo compartilhou uma série de cliques em que aparece produzidíssima: Toda maquiada, com lace e um decote poderoso.

"Se desconstruir e se torna melhor do que você já é, lhe torna cada vez mais livre...", filosofou ela, na legenda.



