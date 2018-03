Jojo Todynho fala de ser 'preta' e 'fora dos padrões' no Dia da Mulher

A funkeira e musa do Treta Show, Jojo Todynho, aproveitou uma sessão de fotos, que fazia no Hotel Laghetto, na Barra da Tijuca, e falou com o Treta sobre os desafios que precisa enfrentar por ser mulher, preta, pobre e desbocada:

"Sou um afrontamento para as pessoas que dizem que são donos da moral, da ética e da verdade. As pessoas abominam o preconceito, até uma Jojo aparecer. O que acontece? As máscaras caem.

Jojo Todynho manda recado no Dia Internacional da Mulher Foto: Ricardo Rigel



A dona do hit "Que tiro foi esse", que é seguida por quase 3 milhões de pessoas no Instagram, também falou sobre os ataques que costuma receber através das redes sociais.

"Quando eu posto alguma coisa e as pessoas me criticam, o pessoal fala assim: "Jojo, vai lá responder". E eu falo: "Não vou!". Não vou, porque, meu amor, tenho certeza que a vida de quem está me criticando não está melhor do que a minha. Porque vive mascarado. Quer viver dentro de um padrão".

