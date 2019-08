John Travolta diz que voltaria a fazer um filme da Marvel

John Travolta , 65, não descarta uma volta a um filme da Marvel num futuro próximo. Isso porque o ator, que estrelou a última produção dos estúdios há 15 anos, o longa "O Justiceiro" (2004), revelou em entrevista na Fan Expo, em Boston, que gostaria de que os cenários e as narrativas fossem menos fantasiosos.

"As minhas decisões profissionais são focadas no real. Então, qualquer cenário da Marvel que seja mais realista, como 'O Justiceiro' foi, eu ficaria mais atraído do que pelo fantástico. Por isso gosto mais dos filmes do James Bond. Mesmo eles sendo extravagantes, ainda são baseados no real", disse ele, segundo a revista Rolling Stone.



Foto:Reprodução/Instagram

Atualmente, Travolta se prepara para entrar em cena no filme "The Fanatic", dirigido por Fred Durst e programado para estrear nos cinemas americanos no dia 30. No Brasil, ainda não há data definida. A trama mostra um homem que persegue um ator até destruir com a vida dele.

No longa, Travolta interpreta o fã inconsequente. Apesar do mote parecer cômico, o filme mostra um personagem bastante alterado e de psicológico abalado atrás do ídolo. Ele deverá fazer de tudo para tê-lo por perto.

Folhapress