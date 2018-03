John Bailey, presidente da Academia do Oscar, é investigado por assédio sexual

John Bailey, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora do Oscar, está sendo investigado por acusações de assédio sexual. A informação é da Variety.

Fontes da revista afrimam que a Academia recebeu três denúncias contra Bailey na última quarta-feira (14), dando início imediato ao processo de investigação. O caso ainda está em estágios iniciais e detalhes adicionais ainda não foram divulgados.

Foto: Reprodução/Youtube

Bailey é conhecido por uma carreira como diretor de fotografia, tendo trabalhado em filmes como O Feitiço do Tempo (1993). Caso sejam encontradas evidências de má conduta, ele será deposto e Lois Burwell, vice-presidente da Academia e maquiadora veterana de filmes como O Quinto Elemento (1995) e O Resgate do Soldado Ryan (1998), assume o lugar até a próxima eleição, em julho.

Assédio em Hollywood

O tema do assédio sexual em Hollywood voltou à tona após várias acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Ele foi demitido de sua empresa, a The Weinsten Company e expulso da Academia do Oscar, que pretende ter um novo código de conduta após o caso - saiba mais. O Sindicato dos Produtores também baniu para sempre Harvey Weinstein da organização.

O ator Kevin Spacey, protagonista da série House of Cards, foi alvo de diversas acusações, que resultaram em sua demissão da Netflix.



Omelete