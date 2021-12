Jogo mobile ‘Perguntados' ganha versão física no Brasil

Um dos jogos mais famosos e aplicativos mais baixados em dispositivos móveis, Perguntados acabou de ganhar uma versão de tabuleiro no Brasil. Ela está à venda por R$89,99 no site da Copag, empresa líder no segmento de jogos de cartas e baralhos por aqui, assim como nas grandes redes varejistas.



A diretora de marketing da parceira do Perguntados afirmou em anúncio: “Não tem nada mais divertido do que dar boas risadas com amigos e familiares em torno de um jogo.Para a Copag, é uma satisfação transformar um sucesso do mundo dos jogos online na versão tabuleiro”. Para quem não conhece, o game de perguntas e respostas traz questões em seis áreas do conhecimento para desafiar os jogadores: artes, ciências, história, geografia, entretenimento e esportes. É possível disputar contra pessoas conhecidas ou aleatórias, e vence a partida quem conquistar os seis personagens - um por cada categoria de perguntas.

Foto: Divulgação

A versão para celular, desenvolvida pela etermax, está disponível em 80 idiomas e conta com mais de 150 milhões de usuários. Já na edição da Copag, há um baralho com 204 cartas, um tabuleiro, uma roleta e manual com as regras da competição. Há vários outros jogos que contam com essas duas opções: física e digital. Este é o caso dos cassinos com bônus sem depósito, que podem ser acessados tanto em dispositivos mobile quanto em computador, imitando os estabelecimentos de luxo onde é possível se divertir apostando dinheiro. Neste caso, apesar das casas de jogatina físicas não serem permitidas aqui no Brasil, podemos acessar plataformas virtuais legalizadas do conforto do lar, ainda aproveitando uma grande variedade de bônus sem depósito para uma diversão sem custos.

Multiplataforma

Segundo Juan Pablo Veiga, vice-presidente de Planejamento de Negócios e Operações da etermax, “Perguntados continua conquistando jogadores ao redor do mundo e esse sucesso fez com que o jogo extrapolasse as fronteiras do digital para se tornar uma franquia multiplataforma, inclusive com uma série infantojuvenil no YouTube, uma extensão exclusiva na Twitch e uma versão para as principais assistentes virtuais do mercado.”

Ele ainda destaca que a parceria com a Copag está sendo um passo importante “para levar o conteúdo de Perguntados a um público ainda mais diverso formado pelos amantes de board games. Tanto os fãs do game quanto novos usuários vão curtir muito a novidade, que tem o selo de qualidade da Copag”.

No mercado de entretenimento há mais de um século, a Copag é uma empresa tradicional que atua em 42 países atualmente. Além do Perguntados, ela é a fornecedora oficial dos baralhos utilizados na maior e mais importante competição de poker, a Série Mundial de Poker.

Por outro lado, o jogo mobile chegou ao mercado em 2013, e desde então já foi baixado mais de 600 milhões de vezes no mundo inteiro. Pode-se fazer o download dele em 180 países ao redor do globo - em 125 destas nações, o Perguntados ocupa a primeira posição na categoria dos jogos trivia. Além da versão popular, há outras que podem ser baixadas, como a edição Aventura, Exploradores e a Perguntados 2 - tudo isso tanto no Android como iOS.

Perguntados Exploradores é lançado

Mais uma versão do game, a Exploradores, foi recentemente lançada pela etermax para ampliar ainda mais o universo da série de trivia. Esta alternativa single player se passa em um formato de missões com mapas, onde você precisa responder corretamente às perguntas nas seis áreas já conhecidas ou de temas específicos que podem ser selecionados em cada fase.

Para vencer os desafios, avançar na história e desbloquear mapas novos, o objetivo é responder no menor tempo possível. Na narrativa, o antagonista Milly, inimigo da roleta, Willy, está causando vários problemas pelo mundo. Com isso, o jogador ajuda Willy a restaurar a ordem a cada novo mapa, encontrando novos desafios e histórias a cada um que é desbloqueado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no