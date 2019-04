Joe Jonas veste figurino da noiva em série e fãs deliram nas redes

A estreia da última temporada de Game of Thrones neste domingo (14) foi um dos assuntos mais comentados da internet (inclusive, você pode ver o resumo do primeiro episódio aqui). Sem novos episódios desde 2017, os fãs da série estavam muito empolgados com o lançamento – mas poucos levaram o seu entusiasmo ao mesmo nível que Joe Jonas.



Foto: Reprodução

Noivo de Sophie Turner, atriz que interpreta Sansa Stark na produção da HBO, o cantor postou um vídeo no Instagram no qual aparece fantasiado da própria Lady de Winterfell. Na postagem, ele faz uma entrada triunfal ao som da música de abertura da série, esbanjando elegância com vestido longo, peruca ruiva e carão, é claro. Na legenda, Jonas apenas escreveu: "Estado de espírito". Até o momento, a publicação já teve mais de 2,7 milhões de visualizações.

Joe Jonas e Sophie Turner começaram a namorar em 2016, e ficaram noivos em outubro do ano seguinte. O cantor disse no programa The Late Late Show que eles gostariam de se casar durante o verão no hemisfério norte ainda em 2019.



A atriz Sophie Turner e o músico Joe Jonas (Foto: Instagram)



