J.J. Abrams e Zachary Quinto vão produzir filme de amor gay em Hollywood

Reavivando a parceria da saga Star Trek, J.J. Abrams e Zachary Quinto se juntam para produzir um novo filme sobre o secreto caso de amor entre os atores Tab Hunter e Anthony Perkins, que deslancharam na indústria de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960.

Intitulado Tab & Tony, o projeto da Paramount será baseado no livro de memórias de Hunter, em que ele fala sobre a dificuldade de lidar com o fato de ser gay na década de 1950. Publicado em 2005, o livro “Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star” se tornou um bestseller em Nova York e revelou questões como a ascensão do ator em Hollywood, o fato dele ser comercializado como um homem ideia e a revelação da sua sexualidade ao longo da carreira.

Em 2015, o mesmo livro inspirou o documentário Tab Hunter Confidential. Dirigido por Jeffrey Schwarz, a obra trouxe entrevistas com o próprio ator sobre as questões mencionadas acima.

Foto: Reprodução/Getty Images



Anthony Perkins (ao fundo) e Tab Hunter (em primeiro plano). Foto do filme Tab Hunter - Confidential (2015).

Segundo a Variety, o projeto ainda está em fase de pré-produção e não possui ninguém confirmado no elenco, nem no cargo de direção. O roteiro, por sua vez, será assinado pelo dramaturgo Doug Wright, que já ganhou um Prêmio Pulitzer pela peça "I Am My Own Wife".

Nomeado ao Oscar em 1957 pelo trabalho em Sublime Tentação, Anthony Perkins ficou conhecido no cinema por interpretar Norman Bates no clássico Psicose (1960), de Alfred Hitchcock. O ator teve uma carreira ativa em Hollywood até falecer em 1992 devido a causas relacionadas à AIDS. Sua filmografia também conta com obras como A Hora Final (1959) e Assassinato no Expresso Oriente (1974).

Tab Hunter, por sua vez, irá completar 87 anos em julho de 2018. Com cerca de 40 filmes na carreira, ele participou de longas como O Parceiro de Satanás (1958), Montanhas em Fogo (1956) e Grease 2: Os Tempos da Brilhantina Voltaram (1982). Seu último trabalho nas telonas foi em 1992.

