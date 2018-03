Jéssica diz que nunca quis beijar Lucas no BBB 18

Na tarde deste sábado (03), Jéssica explicou para Gleici a relação que tinha com Lucas, último eliminado, na casa do "BBB18". A loira disse que se aproximou do brother aos poucos, por amizade, e que logo de cara não se interessou fisicamente por ele.

"Tanto é que no começo, na primeira semana, a gente nem se falava. Porque eu não me interessei fisicamente: 'ai que gato'. E aí a gente foi conversando, com o tempo, e eu vi que ele era uma pessoa muito legal. A gente começou a se aproximar e criou uma amizade", disse a personal trainer.



Foto: Reprodução/Globo/BBB18

Ela também falou da relação de cumplicidade que existia entre os dois: "Eu falava 'eu sinto muita saudade do abraço do Rodrigo'. Como eu não tenho o Rodrigo, o abraço masculino, eu sinto falta. E ele sentia falta do abraço feminino. Lógico que ele queria que fosse a Ana [Lúcia Vilela] e eu queria que fosse o Rodrigo, mas a gente se abraçar, passava aquela segurança de homem e mulher".

"Só que lógico, era um abraço. Em nenhum momento eu olhava o Lucas 'ai quero dar um beijo no Lucas, pelo amor de Deus'... E a gente até falava 'se nós fôssemos solteiros, talvez a história teria sido diferente'", afirmou Jéssica.

Apesar de toda a proximidade com Lucas, ela reafirmou que não havia a menor possibilidade de ter um romance com o cearense. "O Rodrigo e o Lucas são totalmente diferentes e eu gosto muito mais do Rodrigo, mas aqui dentro eu sentia falta de uma presença masculina. E a gente nunca ia ficar porque a gente gosta de pessoas lá fora".

