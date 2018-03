Jessica Capshaw e Sarah Drew deixarão o elenco de Grey's Anatomy

Grey's Anatomy perderá algumas personagens importantes após a temporada 14: as atriz Jessica Capshaw (April) e Sarah Drew (Arizona) deixarão a produção após a conclusão do ano atual. A informação é do Deadline.

Segundo o site, a decisão foi tomada pelos produtores do seriado, e as duas atriz serão as únicas saídas no elenco recorrente. "As personagens Arizona e April estão permanentemente ligadas à Grey's Anatomy graças ao trabalho extraordinário de Jessica Capshaw e Sarah Drew", falou a co-showrunner Krista Vernoff. "Como roteiristas, nosso trabalho é seguir as histórias onde elas querem ir e, ocasionalmente, isso signfiica nos despedir de personagens que mamaos. Foi um prazer e privilégio enorme trabalhar com atrizes tão talentosas."

A criadora Shonda Rhimes também comentou a notícia: "Sempre foi difícil para me despedir de qualquer um dos personagens. Tanto Arizona Robbins quanto April Kepner são não apenas amadas mas também icônicas - tanto nas comunidades LGBTQ quanto cristãs, ambas sem tanta representação na TV. Eu sou eternamente grata à Jessica e Sarah por trazer essas personagens a vida com performances tão vibrantes e por inspirar mulheres ao redor do mundo. Elas sempre serão parte da família Shondaland", disse.

Sem renovação para a temporada 15 até o momento, Grey's Anatomy é transmitida no Brasil pelo canal pago Sony.

Omelete