Jennifer Lopez ostenta corpão aos 48 anos em novo clipe

Jennifer Lopez encarnou uma deusa dourada no clipe de sua nova música, El Anillo (O Anel), que foi lançado nesta sexta-feira (27) e, aos 48 anos, manteve a tradição de outros trabalhos e mostrou o corpão mais que em forma. Nas imagens, a cantora usa looks bem elaborados - mesmo os mínimos têm vários detalhes - e sensualiza dançando dentro da água com várias bailarinas. Veja o clipe.



Foto: Reprodução/Youtube

JLo estreou a canção no Billboard Latin Music Awards, onde surgiu com apliques super longos, de mais de um metro, e um vestidinho curto e justo. Ela já tinha usado um modelito com fenda arrasadora no gala da revista Time, homenageando aos 100 Pessoas Mais Influentes de 2018, lista na qual ela foi incluída, e ao qual foi com o namorado, o ex-jogador de baseball Alex Rodriguez. O vídeo conta com Miguel Ángel Silvestre, o Lito da série Sense 8 e os fãs já estão comparando o visual com os trabalhos de Beyonce.

Quem