Jennifer Aniston diz que desenvolve novo projeto com elenco de 'Friends'

O elenco de "Friends" (1994-2004) está trabalhando em algo novo. A informação capaz de deixar animadíssimos os fãs do famoso seriado foi dada por Jennifer Aniston , 50, durante participação no Ellen DeGeneres Show, exibido na segunda-feira (28).

Aniston foi à atração como convidada especial para surpreender o cantor Charlie Puth, 27, que se disse um grande fã do seriado no qual a atriz viveu Rachel Green. DeGeneres aproveitou para perguntar se o elenco de "Friends" estava trabalhando em algo novo.

"Adoraríamos muito que houvesse algo, mas ainda não sabemos o que é isso. Então estamos tentando, estamos trabalhando em algo", respondeu Aniston.

A apresentadora, tentando sondar mais um pouco, perguntou se essa novidade poderia ser um filme, a atriz disse que não sabia e que não queria "induzir o pessoal" a acreditar nessa possibilidade.

Em meados de outubro, Aniston inaugurou sua conta no Instagram com uma foto ao lado dos colegas de "Friends". Foram necessárias apenas 5 horas e 16 minutos para que a atriz conquistasse um milhão de seguidores, quebrando o recorde mundial anterior que pertencia a conta do casal Harry, 35, e Megan Markle, 38.

Folhapress