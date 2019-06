Jeniffer Nascimento se casa e tem cachorrinha como dama de honra

Jeniffer Nascimento, 25, já havia se casado no civil há cerca de um mês, mas finalmente celebrou a união com Jean Amorim, 25, neste sábado (1º), em um sítio em Mogi das Cruzes, em São Paulo.

A cerimônia reuniu amigos e familiares em um espaço ao ar livre, e a "daminha de honra" surpreendeu por ser ninguém menos do que Sol, a cachorra do casal.

Para o vestido, Nascimento optou por um branco com bordados e leve transparência na região do colo. Os cabelos ficaram presos e com uma tirara.

Camila Queiroz, Klara Castanho e Tiago Abravanel estiveram presentes na celebração. Além deles, Bruna Hamu, Felipe Simas, Gabi Lopes, João Cortês, Vanessa Giácomo, Isabella Santoni e outros.

Nascimento e Amorim se conheceram quando integravam o elenco de "Malhação - Sonhos", em 2014, e estão juntos desde então.

Folhapress