Jared Leto descobre pandemia de coronavírus após 12 dias isolado no deserto

O músico Jared Leto, da banda 30 Seconds to Mars, revelou através do Twitter que tinha acabado de ficar sabendo da pandemia do novo coronavírus.



"Uau. Doze dias atrás eu comecei uma meditação silenciosa no deserto. Estávamos totalmente isolados. Sem telefone, sem comunicação etc. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo fora dali", escreveu ele na madrugada de terça-feira (17).

"Entrei ontem em um mundo muito diferente. Um que mudou para sempre. É de pirar a mente -para dizer o mínimo. Estou recebendo mensagens de amigos e familiares de todo o mundo me atualizando sobre o que está acontecendo", acrescentou. "Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Estou enviando energias positivas a todos. Fiquem dentro de casa. Fiquem a salvo".

Além de Leto, outros artistas usaram as redes sociais para comentar a pandemia de coronavírus. Gal Gadot, responsável por interpretar a Mulher-Maravilha nos cinemas atualmente. No Instagram, ela publicou uma imagem sua em casa e escreveu:

"Ficar em casa é meu superpoder e o seu! Por favor, tomem conta de si mesmos, dos seus entes queridos e de todos nós. Essa situação não deve ser abordada de maneira leviana. Quanto mais cedo nós ficarmos em casa e nos prevenirmos de contrair este vírus super contagioso, mais cedo poderemos retornar às nossas rotinas sem perdermos vidas".

Na mesma rede social, a cantora Billie Eilish se abriu sobre a pandemia nos stories: "Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Nem eu não sei que está acontecendo, acho que ninguém realmente sabe. Mas sei que estamos todos assustados e preocupados", diz.

"Mas é uma coisa muito importante e não é uma piada. Eu sei porque muitos de nós não vimos isso com os nossos próprios olhos, é difícil entender que é real, mas é [...]Eu já vi muitos jovens no mundo todo indo a baladas, praias ou apenas saindo e isso é realmente irresponsável".

No Brasil, mesmo com menos casos de coronavírus, os artistas também se manifestaram. Juliana Paes publicou um vídeo com seu marido e filhos, pedindo que as pessoas "fiquem em casa, para que todos possam sair em breve". "Quanto mais rápido agirmos, mais rápido acabará. Mantendo distância, salvamos vida", dizem eles, com cartazes.

