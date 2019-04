Jamie Dornan, astro de '50 Tons de Cinza', é papai pela terceira vez

O ator Jamie Dornan virou papai pela terceira vez. O nascimento da nova filha do astro da franquia ‘50 Tons de Cinza’ veio à público por meio da conta da esposa dele, a cantora Amelia Warner, no Instagram. O nascimento do bebê foi noticiado pela artista com uma foto no Instagram, focada em três pares de sapatinhos infantis. O post foi compartilhado pela celebridade no dia em que é comemorado o Dia das Mães no Reino Unido. Na legenda da publicação ela escreveu: “Muito orgulhosa dessas três garotinhas gloriosas. É uma honra ser a mamãe delas… Me sentindo incrivelmente sortuda hoje. #FelizDiaDasMães".



Jamie Dornan e a esposa, Amelia Warner. Foto: Reprodução/GettyImagens

Warner e Dornan ainda não revelaram o nome da filha caçula recém-nascida, mas as mais velhas são Dulcie (5 anos) e Elva (3 anos). Os fãs do casal foram ao delírio com a novidade no espaço de comentários do post.

“Awww, muito fofo, outra menina, um doce”, escreveu uma pessoa. “Coitado do Jamie, agora ele é minoria”, brincou outra. “Muitos parabéns! Estou esperando o meu terceiro e quero saber se é muito difícil…”, afirmou uma terceira.

Dornan e a esposa estão casadas desde 2013. No final do ano passado, o astro de 36 anos disse em entrevista ao apresentador de TV Jimmy Kimmel que a terceira filha deverá ser a última dele e da esposa. “Parte de mim acredita que devemos parar com isso, mas eu também acho que fazemos filhos incrível, então depende dela…”, brincou o artista.

Revista Monet