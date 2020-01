Iza aproveitou esta quinta-feira (9) para compartilhar no Instagram Stories alguns cliques de biquíni com estampa animal print e deixou corpão em destaque. A cantora está curtindo praia em Jericoacoara, no Ceará, ao lado do marido, Sérgio Santos.

Na imagem, a artista de 29 anos escreveu um trecho da cantora Cariúcha: “Tão natural, bonita pra caramba”.

Iza vem dividindo com os fãs várias fotos da viagem. Recentemente, a morena mostrou o bumbum de biquíni fio-dental.

TV Fama