Iza fará shows nos Estados Unidos em outubro e quer mostrar

Iza , 28, ganhará os palcos de fora do Brasil em breve. Depois de grandes apresentações por aqui, como seu show na edição deste ano do Lollapalooza Brasil, a cantora agora fará shows nos Estados Unidos. Estes serão os primeiros shows da cantora aberto ao público fora do país.

No mês de outubro, Iza e sua equipe desembarcam em solo americano para dois shows. A primeira parada será em Nova York para um show solo e, logo em seguida, ela irá para a Miami para participar do festival brasileiro "Brazilian Fest Pompano Beach", ao lado de grandes nomes como Di Ferrero, Beto Barbosa e Biquini Cavadão.



Foto:Reprodução/Instagram

À Folha de S.Paulo, Iza diz que uma das coisas mais importantes deste seu feito é conseguir levar a música brasileira para fora do país e disse estar pronta para mostrar a "ginga daqui" para os americanos.

"Acho que é muito importante e sempre que tenho oportunidade de levar minha música para fora do país, quero fazer. Estou ansiosa para encontrar os brasileiros que moram fora do Brasil. Além, é claro, da oportunidade de mostrar a nossa Ginga para os americanos", disse a cantora.

"Estou muito feliz com esses dois shows no exterior. Sou uma pessoa que ama viajar, conhecer novos lugares e vai ser muito legal juntar as duas coisas", completou Iza, que estreou nesta semana como jurada do The Voice Brasil.

A primeira parada de Iza nos Estados Unidos será em Nova York. Ela fará um show no dia 18 de outubro às 21h e os ingressos já estão à venda com valores entre US$ 35,00 a US$ 80,00. Já a segunda e última parada de Iza no país, por enquanto, será no festival brasileiro em Pompano Beach, na Flórida, com ingressos a partir de U$ 5,00.

O Brazilian Fest Pompano Beach acontecerá entre os dias 19 e 20 de outubro e espera levar mais de 20 mil pessoas. Além das quatro grandes atrações musicais, o festival promete levar mais de 45 opções de comida brasileiras para o local, fora os mais de 200 expositores que estarão por lá.

A ideia também é fazer com que se consiga existir encontros da cultura brasileira, com apresentações de capoeira, dança e samba.

Em evidência, Iza entrou no lugar de Carlinhos Brown, ao lado de Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló para o time de jurados do reality show musical.

Ivete chegou a dizer que a escolha por Iza é importante de todos os pontos de vista. "Não é um propósito, não é uma ideia, mas a gente sente o equilíbrio da presença, da opinião, do sentimento, de todo mundo na mesma energia, na mesma trilha. Estamos muito felizes por ela estar com a gente."

Iza também tem a mesma leitura de Ivete: de que a decisão não foi proposital, mas que as "pessoas que estão aqui [no The Voice] são as pessoas de que a temporada precisa, independentemente do sexo e da cor."

Folhapress