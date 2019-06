IZA e Ícaro Silva vão dublar live-action 'O Rei Leão'

O Rei Leão chega aos cinemas brasileiros no dia 18 de julho e quem assistir ao filme dublado vai ter a chance de escutar um time de vozes bem conhecidas dando vida aos personagens. IZA (Nala), Ícaro Silva (Simba), João Acaiabe (Rafiki), Graça Cunha (Sarabi), Robson Nunes (Kamari) e outros artistas foram escalados para a produção.





Foto: Reprodução

"Quando me ligaram para contar que eu tinha sido escolhido para dublar o Simba eu fingi naturalidade, mas na verdade eu estava chorando de felicidade", conta Ícaro. "O Rei Leão é um filme que marca emocionalmente todo mundo que assiste pela primeira vez. Foi uma grande emoção poder dublar a Nala e participar dessa nova versão", explica IZA.

Com estreia marcada para dia 18 de julho, o live-action da animação clássica da Disney tem direção de Jon Favreau (de Homem de Ferro), e acompanha a trama do desenho: Simba é louco pelo pai, o rei Mufasa, mas seu tio tio Scar trama a morte do soberano, colocando a culpa no sobrinho, que envergonhado deixa o local onde nasceu e se exila bem longe dali.

QUEMMaria Clara EstrêlaSandy Swamy