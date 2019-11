Iza aposta em foto com maiô cavado para celebrar 10 mi de seguidores

Iza elevou a temperatura na madrugada desta segunda-feira (25) ao compartilhar clique quentíssimo em seu perfil no Instagram para comemorar os 10 milhões de seguidores da rede social.





Foto: Reprodução Instagram

A cantora dispensou a maquiagem e ostentou as curvas do corpão a bordo de maiô cavado no clima do reggae. Colorido, o modelito traz ainda a estampa de Bob Marley em destaque.

Na legenda agradeceu os fãs pela conquista. “Oi, 10M. Amo vocês, talismãs brisados evaporados pesadões”, diz o texto que acompanhou a foto.

Nos comentários, para variar, não faltaram elogios à beleza e boa forma da musa. “Ave Maria, Jesus. Ainda é segunda-feira, vamos com calma”, brincou a musa fitness Gabriela Pugliesi. “Socorrroooo!! É isso mesmo? Segunda??? Fiquei tonta com tamanha beleza”, acrescentou a modelo Carol Trentini. Diplo, por sua vez, resumiu sua impressão em uma interjeição que diz tudo: “Wow”.

TV Fama