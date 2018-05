Ivete Sangalo retorna aos palcos após gestação das gêmeas

Os fãs de Ivete Sangalo podem comemorar! A cantora se apresentou em um festival em Morro de São Paulo, na Bahia, na noite deste sábado (19). Ela, que já havia feito uma participação especial no show do cantor Luis Fonsi há algumas semanas, retorna oficialmente aos palcos para cumprir sua agenda profissional.

"Ela está de volta! Hoje 'Mainha' vai pirar o cabeção dessa moçada linda que está lotando Morro de São Paulo. Vamos arrasar!", escreveu ela ao publicar uma foto do look usado na apresentação do evento San Island Weekend nas redes sociais.



Ivete Sangalo (Foto: Reprodução/Instagram)



Agenda disputada

Ivete, que deu à luz Marina e Helena no carnaval deste ano, também vai se apresentar com Gilberto Gil no dia 1º de junho, em São Paulo, para realizar show inédito no lançamento oficial do Allianz Parque Hall. No dia 8, ela anima pelo 3º ano consecutivo o famoso Arraiá do Galinho, no Parque de Exposições de Salvador. A cantora fecha o mês no Rock in Rio Lisboa, no dia 30.

Quem