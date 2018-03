Ivete Sangalo mostra o filho arrasando na bateria e não esconde o orgulho

Em casa desde que deu à luz Helena e Marina, gêmeas de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady, Ivete Sangalo matou um pouco da saudade de seus fãs em uma postagem nesta sexta-feira (9). E a publicação foi especial. Nela, a baiana mostrou um vídeo de Marcelo, seu filho mais velho com o marido, tocando (e arrasando) na bateria a música "Pesadão", de Iza.

"Meu orgulho! Me disse assim: 'Mãe, to tirando 'Pesadão' de @iza . Mostre a ela! Mostro sim! Vou mostrar pros zamuris também! Mãezinha orgulhosa desse cara", se derreteu ela para o garoto de 8 anos.

Ivete deu à luz as gêmeas Marina e Helena no sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, em Salvador, na Bahia.

Ivete, junto com a família, logo após o nascimento das gêmeas Helena e Marina (Reprodução: Instagram)

Dias depois, a cantora "parou" a internet ao divulgar uma bela foto em que aparece amamentando as gêmeas, ao lado do marido, Daniel Cady, e do caçula, Marcelo, de 8 anos.

"Bom dia 'zamurinhos'! Quanta saudade de vocês e dos nossos encontros. Mas confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas", explicou.

Folhapress