Em entrevista exclusiva ao "A Tarde é Sua", Ivete Sangalo falou sobre lidar com a morte de seu irmão, Jesus Sangalo, e do apresentador Gugu Liberato: "A experiência da morte é uma experiência que nós não sabemos lidar com ela, vamos viver ainda muito tempo pra evoluir no conhecimento disso que é o grande mistério da nossa vida. E, o que me faz pensar sobre perdemos tanto tempo estando vivos com tanta bobagem, loucura, desrespeito, falta de empatia. Enfim, toda perda é muito difícil".





Foto: Reprodução

Em seguida, a cantora continuou: "No meu caso, perdi meu irmão, que é uma perda bem difícil. Quando penso em Gugu, penso na figura dele como pai, como filho, pessoa jovem que perdeu sua vida. Penso muito nos entes próximos que sentem isso, é uma coisa que dilacera a gente. E nos fãs, ele era um cara amoroso, distinto, sério e atento a tudo o que acontecia à volta dele"

Ivete também emanou energias positivas a família de Gugu: "Espero que a família dele esteja confortada na fé, em Deus, e que esses momentos, por mais dolorosos, eles têm que passar, mas a saudade vai ficar".

Ainda na entrevista, a cantora contou como equilibra a carreira e a criação dos filhos, Marcelo, de 10 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de um ano e oito meses.

"Tenho sorte de ter construído na minha cabeça uma estratégia de vida para que pudesse ter os meus filhos e consegui fazer esse arranjo de vida pessoal e trabalho. Meus filhos vibram muito quando saio de casa para trabalhar. A gente divide experiências, sou muito feliz, graças a Deus", disse Ivete.

TV Fama