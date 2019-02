Ivete Sangalo e Claudia Leitte gravam coreografia para o Carnaval

"O Carnaval promete". E quem garante é a cantora Ivete Sangalo, 45, que volta à folia neste ano após dar à luz gêmeas Helena e Marina no sábado de Carnaval de 2018 - na época, a artista havia entrado de licença maternidade cerca de um mês antes.



Às vésperas do Carnaval deste ano, uma das "promessas" da artista para a folia é o clipe de "Lambada (Corpo Molinho)", hit lançado no fim do ano passado ao lado da cantora Claudia Leitte, 38. As cantoras divulgarão o clipe da canção nesta quinta-feira (7).

Mas as duas cantoras de axé ainda prometem mais: um vídeo com a coreografia da música com o passo a passo sendo executado - também - pela humorista Dani Calabresa e pelo professor de dança de celebridades Justin Neto.

Em suas redes sociais, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que neste domingo (3) anunciou sua terceira gestação, deram "spoilers" da coreografia que, como diz o título, é em ritmo de lambada e tem muito "coxa com coxa".

"Uma mamãe linda dessa, bicho! Que delícia a gente gravando essa coreografia. Ficou demais", escreveu Ivete Sangalo na legenda de uma foto em que as duas aparecem abraçadas.

Claudia Leitte também retribuiu os agradecimentos ao publicar foto da dupla na mesma rede social. "Sempre foi lindo! Desde o desejo, passeando pela música, culminando naquele show maravilhoso que você fez, que vibe! É muito natural que esses encontros sejam assim, mágicos! Que festa massa essa que a gente faz, viu?", disse a cantora ao se referir a gravação do DVD "Live Experience", que aconteceu em São Paulo, em dezembro do ano passado.

Folhapress