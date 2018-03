Ivete Sangalo confirma participação no Rock In Rio Lisboa

A cantora Ivete Sangalo confirmou, por meio das redes sociais, a participação dela no Rock In Rio Lisboa, no dia 30 de junho. O anúncio foi feito na segunda-feira (26).

"Presente em todas as edições do @rockinriolisboa desde a estreia do festival em solo português, Ivete Sangalo retorna à Cidade do Rock no dia 30 de junho. A cantora promete levar para o Palco Mundo, o principal do evento, um show especial", diz a publicação, feita pela equipe da cantora no Instagram.



FOTO: reprodução/instagram

A 8ª edição do Rock In Rio Lisoba acontece nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho.

A apresentação de Ivete no festival é a segunda já confirmada pela artista, que teve gêmeas durante o período do Carnaval em Salvador. Ela deve voltar aos palcos, ao menos, três meses depois do parto. A primeira apresentação já confirmada será em Morro de São Paulo, região turística do município de Cairu, no baixo sul da Bahia, na segunda edição da San Island Weekend. A festa é um festival LGBT, que também conta com uma série de DJs, e que será realizada entre os dias 18 e 20 de maio.

G1