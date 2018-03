Ivete Sangalo celebra mensário das gêmeas Marina e Helena

Parece que foi ontem que Ivete Sangalo deu à luz Marina e Helena, suas filhas gêmeas, em pleno Carnaval! A cantora comemorou o primeiro mês de vida das pequeninas neste sábado (10). Os detalhes da festinha foram publicados no Insta Stories de Cynthia Sangalo.

O tema da comemoração foi todo de coelhinhos e Marcelo, de 8 anos, filho de Ivete e Daniel Cady, também ganhou um bolo com seu nome. Em entrevista a QUEM na época do nascimento das meninas, Cynthia falou sobre as sobrinhas.



Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelinho com Marina e Helena (Foto: Reprodução/Instagram)



"As meninas estão ótimas, maravilhosas, são lindas! Sou tia, sou suspeita para falar, né. Mas elas têm narizes arrebitados, estão engordando, são arretadas, comilonas! Uma parece com o pai e outra com a mãe", explicou Cynthia, deixando claro que são bivitelinas, ou seja, não idênticas.

Ivete Sangalo volta aos palcos no dia 19 de maio. A cantora se apresentará em uma festa na Bahia, no dia 19 de maio, e no mês seguinte fará um grande show no Rock in Rio Lisboa. Ela cantará no Palco Mundo, no dia 30 de junho, data de encerramento do evento, que também contará com Katy Perry, Jessie J e Hailee Steinfeld. Ivete é a única artista brasileira a ter marcado presença em todas as edições do Rock in Rio-Lisboa, tendo estado também presente no Rock in Rio Las Vegas.

