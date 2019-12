Ivete Sangalo , 47, teria se recusado a receber o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 51, (PSC) em seu camarim. O pedido teria acontecido enquanto a cantora se preparava para encerrar a comemoração dos 50 anos do escritório Sérgio Bermudes Advogados nesta sexta-feira (6).

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, ao saber do pedido do político a artista teria avisado à sua produção que não gostaria de recebê-lo. O evento ocorreu no luxuoso hotel Copacabana Palace e contou com cerca de 3.300 convidados. Procurada, a assessoria de Sangalo não havia comentado o assunto até a publicação deste texto.

No início de novembro, Sangalo perdeu um de seus irmãos, Jesus, vítima de complicações em decorrência de uma cirurgia bariátrica. Ele era empresário de Ivete até ser demitido, em 2011, por supostos desvios na produtora Caco de Telha, que gerencia a carreira da cantora. Em entrevista ao Câmera Record de 2016, Jesus negou que tivesse sido responsável pelo desfalque na empresa.



Ivete Sangalo barra entrada do governador do Rio de Janeiro, em seu camarim. Instagram



Disse que após o rompimento com a cantora, ele havia sido forçado a vender cosméticos para sobreviver e que não sentia a falta da irmã. "Eu estava me afastando da maior estrela do país, que ajudei a chegar onde estava", disse à época ao programa da Record.

Jesus Sangalo disse ainda, na mesma entrevista a Record, que a irmã não saiu em sua defesa. "Isto me prejudicou absurdamente. Não só profissionalmente, como psicologicamente. Foi terrível para mim."

