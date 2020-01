Isis Valverde renova o bronzeado de biquíni em Fernando de Noronha

Isis Valverde resolveu colocar o corpão para jogo na última terça-feira (7). No Instagram, a atriz apareceu de biquíni em Fernando de Noronha e afirmou estar sentindo falta da ilha paradisíaca.

“E hoje com o este dia lindo no Rio, me bateu uma saudade deste lugar”, escreveu a atriz, de 32 anos, na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não perderam a oportunidade de elogiar a beleza da mamãe de Rael. “Essa menina é muito linda, meu Deus!”, disse uma. “Linda maravilhosa de corpo inteiro e bumbum perfeito”, opinou outra.

Recentemente, a artista divulgou foto descontraída ao lado do marido, André Resende, e do filho, que completou um ano de idade em novembro.

TV Fama