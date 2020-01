Isis Valverde fez um Stories nesta terça-feira (14) em seu Instagram para relembar o pai, Rubens Valverde, de 65 anos. Ele sofreu um mal súbito e morreu na tarde do último domingo (12), em Minas Gerais, quando fazia uma trilha de moto.

"Meu amor", escreveu a atriz, ao compartilhar uma imagem dos dois juntinhos. Até o momento ela não havia se manifestado publicamente sobre a morte do pai.

O corpo de Rubens Valverde foi sepultado no Cemitério Municipal de Aiuruoca (MG), na última segunda-feira (13), por volta das 17h.

Rubens era morador da cidade mineira e, no dia de sua morte, a prefeitura da cidade chegou a divulgar uma nota na qual chamou o pai da atriz de "Rubens do Hospital", como era conhecido na região. "Pai de família, professor e profissional que cativou as pessoas pela simpatia e respeito aos pacientes e amigos aiuruocanos. Homem simples que sempre dedicou sua vida em prol de saúde do povo de nossa cidade", dizia o comunicado.

A atriz, que está no ar na novela ''Amor de mãe'', não tem previsão de retorno ao trabalho.

TV Fama