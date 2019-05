Isis Valverde diz que sentiu cobranças ao se tornar mãe

A atriz Isis Valverde, 32, revelou o rostinho de seu filho Rael, de cinco meses e meio, no início de abril. O bebê é fruto do casamento com o modelo André Resende, 32. Já em boa forma, a atriz conta que não parou de se exercitar.



Já praticante de ioga, ela não parou a atividade até quando foi possível e fez musculação leve nos períodos em que sua a médica liberou para os exercícios. Nem todo o mundo viu com bons olhos o seu bem-estar, segundo a atriz.

Com o filho ainda com 20 dias, ela se arrumou e saiu para tomar um açaí com o marido. Olhou seu look no espelho e decidiu postar uma foto no Instagram. "Nesse momento, diante dos comentários que recebi, comecei a perceber que a sociedade impõe uma maternidade de anulação", afirma a atriz em entrevista concedida à revista Ela, do jornal O Globo.

"Se você se arruma e consegue voltar rápido ao corpo pré-gestação por propensão genética, vão dizer que você não é uma boa mãe", completa.

Isis disse que não foi derrubada por este tipo de comentário, porque conta com uma intensa rede de apoio de seus pais e de seu marido. "Quem está sozinha, com depressão pós parto pode se matar por isso."

Ela sentiu também toda a fragilidade e tristeza narrada pelas mães mais experientes. Ela disse que a ficha só cai no dia seguinte, quando você leva o bebê para casa. "Minha mãe tirou a roupinha dele, ele começou a chorar de frio e eu a chorar de medo", conta a atriz.

"Tinha medo de ele se afogar na banheira, virar, cair, sei lá. Só conseguir dar o primeiro banho no Rael depois que o umbigo dele caiu", completou.

O período chamado de baby blues e o medo de enfrentar a maternidade duram um tempo e é preciso ter o apoio de toda a família, principalmente do marido, afirma Isis. "Não tem como você chorar o dia inteiro e dar uma paradinha para transar com o marido. Você está triste, e o homem tem que entender."

Folhapress