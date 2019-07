Isabelle Drummond escurece o cabelo e adota franja após o fim de 'Verão 90'

Com o fim de "Verão 90" (Globo), Isabelle Drummond , 25, decidiu mudar o visual. A atriz escureceu e cortou o cabelo, que antes estava loiro e comprido como caracterização da sua personagem Manuzita, protagonista da trama. Ela também adotou franja.

Drummond divulgou a nova aparência em foto publicada em seu Instagram. "E assim entro na nova estação. Livre, leve, e de verdade", escreveu. A mudança foi feita pelo cabeleireiro Romeu Felipe, conhecido por atender várias celebridades.

"Me sinto perto da minha raiz morena, mas com uma nova luz. Essa luz expressa como eu me sinto nesse momento. Mais forte e cheia de energia para o que está por vir", completou a atriz na publicação.



Foto:Reprodução/Instagram

"Verão 90" terminou na sexta-feira (26) com audiência superior a das duas antecessoras na mesma faixa de horário na Globo. Nessa reta final, a trama de Izabel de Oliveira e Paula Amaral bateu recordes se aproximando do desempenho de "A Dona do Pedaço" (Globo).

No lugar da novela, estreia nesta segunda (29) "Bom Sucesso". A história começa com uma troca de diagnósticos, que vira de cabeça para baixo as vidas de Paloma (Grazi Massafera)e de Alberto (Antonio Fagundes). Dono de uma editora de livros, o rabugento empresário sofre de uma doença terminal, mas será Paloma quem achará que sua vida está por um fio ao receber seu relatório trocado. Com o diagnóstico, ela passa a querer aproveitar a vida como nunca antes. Mãe de três filhos, de casamentos diferentes, a costureira de rotina simples começa a fazer coisas impensáveis até então, como quebrar a vidraça de seu atual trabalho e largar tudo, cantar bêbada no ônibus, sair, curtir e se apaixonar pelo primeiro homem que vê pela frente.

Folhapress