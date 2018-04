Irreconhecível de Elton John, Tiago Abravanel lidera “Show dos Famosos”

Tiago Abravanel, Alessandra Maestrini, Mumuzinho e Naiara Azevedo mostraram novas vertentes de seus talentos na terceira rodada do "Show dos Famosos", neste domingo (29). Eles encararam o desafio de reviver Elton John, Cyndi Lauper, Wilson Simonal e Tetê Espíndola no palco do "Domingão do Faustão".

Maestrini abriu os trabalhos com "Escrito nas Estrelas", clássico de Tetê. "Você traz a emissão de voz dela, que é trêmula o tempo todo, Amei, vi a Tetê aqui", elogiou Claudia Raia. Em seguida, Tiago apareceu irreconhecível na pele de Elton John, cantando "Circle of Life", tema do filme "O Rei Leão".



"Foram umas cinco ou seis horas de caracterização", contou o ator. "Você transportou a gente para o mundo do Elton John, a caracterização foi a melhor de todas que já vi", disse Boninho. "Você realmente é um grande ator e cantor. Que emocionante, parabéns, nota 10", analisou a atriz.

Naiara entrou de carona em uma moto no palco para interpretar "Girls Just Wanna Have Fun", de Cyndi Lauper. E Mumuzinho encerrou os trabalhos com "Sá Marina", de Simonal.

