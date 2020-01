Irmão de Luciano Huck, posta foto com namorado e se declara

O cineasta Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, usou seu perfil do Instagram na quarta-feira (8) para compartilhar uma foto em que aparece ao lado do namorado, Fernando Siqueira.

Na legenda que acompanhou a imagem, Fernando escreveu um texto romântico para parabenizar o companheiro pelo seu aniversário.

"Hoje, meu parceiro de vida, meu amor, minha luz, faz 22 anos! Tantas coisas juntos nestes 4 anos: alegrias, sonhos, crescimento mútuo e momentos incríveis! Obrigado por me inspirar com sua bondade infinita e pelos momentos maravilhosos. Eu te amo", escreveu.

Nos comentários, Angélica, cunhada de Fernando, aproveitou a ocasião para felicitar o casal. “Viva”, comemorou ela.

