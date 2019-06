Irmã de Gabriel Diniz faz homenagem comovente ao cantor

Mylena Diniz, irmã de Gabriel Diniz, usou seu Instagram neste sábado (1º) para fazer uma homenagem ao irmão. É a primeira vez que ela se pronuncia publicamente sobre a morte do cantor, que foi vítima de um acidente de avião em Sergipe no último dia 27.

Na legenda foto em que aparece abraçada ao irmão, ela se declarou. "Brother, não tem como colocar em palavras o tão grandioso é o seu coração, quão incrível você é e nem o tamanho do nosso amor. Cada segundo ao seu lado foi presente de Deus, cada música, cada treino, cada abraço, cada 'e aí, brother?!'. Sou grata por essa benção que foi você em minha vida. Um anjo genuíno. Te amo com todas as forças. A gente só tem a gente".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Mylena compartilhava o interesse pela música com o irmão e também planejava seguir carreira na área, apesar de estar cursando a faculdade de Engenharia Elétrica.

TV Fama