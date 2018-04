Investigação do escândalo de Harvey Weinstein será retratada em filme

As produtoras Annapurna Pictures e Plan B Entertainment compraram os direitos para produção de um longa sobre a investigação e exposição do escândalo de Harvey Weinstein feito pelo New York Times, no ano passado.

O longa contará da investigação das jornalistas Jodi Kantor e Megan Twohey, que revelaram uma série de denúncias contra o produtor e iniciaram o movimento que levou ao seu afastamento do cargo.

Foto: Reprodução/Getty Images

O projeto ainda não tem roteiro ou direção definidos.

2017 foi marcado por diversas denúncias, que começaram com acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Depois disso, vários outros casos vieram à tona, incluindo o de Kevin Spacey, que foi demitido de House of Cards depois disso.

No início de 2018, várias artistas de Hollywood se uniram no grupo Time’s Up, que pretende combater o assédio na indústria cinematográfica e em outros locais de trabalho.

Omelete