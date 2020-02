Internautas pedem expulsão de Daniel por assédio sexual

O público que acompanha o Big Brother Brasil 20 pelas redes sociais está pedindo a expulsão do gaúcho Daniel Lenhardt. Os internautas estão acusando o ator de assédio após o brother passar a mão e dar um tapa no bumbum de Gizelly na madrugada desta terça-feira (25).



O fato aconteceu quando a Gizelly estava deitada em uma das esteiras no jardim da casa do BBB, conversando com outros participantes, como Victor Hugo, Marcela e Manu Gavassi. O Daniel chegou, sentou atrás dela e colocou a mão esquerda na perna de Gizelly. Depois, Daniel abraçou as pernas da advogada e deu um tapa no bumbum da sister. Nos dois momentos, Gizelly se mostrou visivelmente incomodada com as atitudes.



A hashtag #DanielExpulso é um dos assuntos mais comentados no Twitter do Brasil na manhã desta terça.