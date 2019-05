Integrantes do BTS se declaram em português para fãs

O cantor publicou uma foto sua através da conta oficial do grupo no Twitter com uma legenda em coreano, que significa "Brasil é o melhor". Em seguida, a conta publicou mais uma foto com os dizeres "Melhor no Brasil", ainda em coreano.



Depois de algumas horas, o BTS se arriscou no português: "Escrevo em texto porque a minha pronúncia não é muito boa. Para as nossas ARMYS [nome dado aos fãs do BTS] que estão do outro lado do mundo, não esqueceremos destes momentos de ontem e hoje. Com certeza voltaremos! Eu recebi muita força e fiquei muito mais feliz, graças a vocês."

Em seguida, um novo tuíte de agradecimento aos fãs, também na língua portuguesa: "Muito obrigado Armys do Brasil e não esquecerei desta calorosa torcida que estava procurando. Amo vocês! -Mr. Lindo".

O show, que aconteceu no Allianz Park nas duas noites desse final de semana, faz parte da turnê do BTS "Love Yourself: Speak Yourself". No sábado, cerca de 40 mil fãs estiveram presentes, dentre eles, Larissa Manoela e Sophia Abrahão.

O show do BTS teve hits como "Idol", "Euphoria" e "Fake Love" dentre as 24 músicas do repertório, e os integrantes do grupo chegaram a dançar samba, descer de um tobogã inflável e arriscar palavras em português.

Jungkook chegou a dizer um dos memes brasileiros mais comentados do momento: "Juntos e Shallow Now".

Folhapress