Inspirados em Dragon Ball, Emicida e Zeca Pagodinho aparecem em novo clipe

O clipe ‘Quem tem um amigo (tem tudo)’ lançado nesta quinta-feira (07), do cantor Leandro Roque, mais conhecido como Emicida, tem repercutido nas redes sociais. Nele, o artista aparece de ‘Goku’, personagem da série Dragon Ball. Além disso, o vídeo conta com a participação Zeca Pagodinho, que se transforma no mestre Kame, que também é um personagem do anime. (Veja vídeo abaixo).







Em comunicado à imprensa, Emicida disse que cresceu assistindo a animação com os amigos. “Então é uma maneira de revisitar uma lembrança nostálgica, aquele sentimento gostoso de trombar os nossos camaradas dentro de uma atmosfera que remete à nossa infância”, disse.

Foto: Reprodução You Tube.

A música foi lançada em novembro de 2019 e faz parte do álbum ‘AmarElo’. Além de Zeca Pagodinho, o clipe conta com a participação da dupla ‘Os Pretos’ e Tokyo Ska Paradise Orchestra. Todos eles no clipe são representados por guerreiros do anime.

“Nesse momento de isolamento, estamos vivendo as relações de modo mais intenso e a tônica desse vídeo é a amizade”, finalizou.

Jorge Machado