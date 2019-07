Inscrições do Festival Canthe foram prorrogadas até dia 28 de julho

As inscrições para a 3ª edição do Festival de Intérpretes Canthe foram prorrogadas e seguem até o dia 28 de julho. O evento já consagrado no cenário cultural piauiense tem o objetivo de valorizar e incentivar os talentos de jovens cantores das cidades de Teresina e Timon.

O festival é promovido pelo Teresina Shopping e destinado a estudantes de 11 a 18 anos devidamente matriculados em instituições de ensino público ou privado. Os candidatos das edições anteriores também podem fazer sua inscrição para concorrer este ano.

Os vencedores da 3ª Edição do Festival Canthe têm premiação em dinheiro, ganhando o 1º lugar R$ 5 mil, e os intérpretes que ficarem com o segundo e terceiro lugar serão premiados com R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Para participar, os estudantes e os responsáveis pelos menores de 18 anos deverão acessar o regulamento e Termo de inscrição disponíveis no site do Teresina Shopping. O material deve ser impresso, preenchido e entregue no quiosque de Informação, situado próximo à Praça de Eventos I, de segunda a sexta, das 10h às 20h.

Vencedores da edição 2018 do Canthe (Fotos: Ascom)

Além do termo é necessário entregar também cópias do CPF e RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula escolar, além de um pendrive ou CD, contendo a música escolhida gravada em vídeo, com imagem e voz do candidato.

O Festival tem inscrições gratuitas e os candidatos serão avaliados por uma Comissão de Triagem composta por profissionais locais, como artistas e pessoas ligadas a arte, música e a cultura em geral. Serão selecionados 32 participantes para concorrer às Eliminatórias do Festival. A lista dos classificados para concorrer às eliminatórias estará disponível no site do Teresina Shopping a partir do dia 06 de agosto.

Mais informações no site www.teresinashopping.com.br/canthe, ou no telefone (86) 3230-2000