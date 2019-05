Ingrid Guimarães e Larissa Manoela se preparam para gravar sequência

Ingrid Guimarães e Larissa Manoela já se reuniram para as primeiras conversas sobre o filme Fala Sério, Mãe 2, com roteiro da escritora Thalita Rebouças e direção de Pedro Vasconcellos. O projeto deve ser filmado no segundo semestre deste ano.

Sucesso de bilheteria com 3 milhões de espectadores, Fala Sério, Mãe estreou em dezembro de 2017 e narrava com humor os dilemas da mãe Ângela, papel de Ingrid, com a filha adolescente Malu, vivida por Larissa.



Foto: Reprodução

Quem Acontece