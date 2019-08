Ingrid Guimarães diz que atuar 'meio pelada' elevou sua autoestima

Na história escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, ela interpreta a dondoca Silvana Nolasco, uma atriz que se acha a "última bolacha do pacote".



A personagem abusa da sensualidade e está sempre em cima do salto. E isso tem feito com que a atriz eleve a sua própria autoestima. Afinal, segundo ela, é a primeira vez que tem a chance de dar vida a uma mulher tão sensual. "Há cena quente, sensualidade para fora. Eu me matei na dieta, na ginástica e não como carboidrato há três meses", revela Guimarães, aos risos, contente mesmo sem o macronutriente.

Para ela, tem sido gostoso explorar esse lado mais sexy. "Faço dieta, exames, quero malhar todos os dias. Estou fazendo coisa estética no corpo, mas claro que o figurino me protege, afinal não sou uma garotinha", completa.

Para esse processo de autoconhecimento, Ingrid Guimarães conta que tem recebido a ajuda mais do que especial de uma amiga da novela. "Fazer novela com a Grazi ajuda, só de olhar para ela já incentiva [a cuidar do corpo]. Estou com o mesmo personal trainer dela. Às vezes malhamos juntas."

Todo o esforço, segundo a atriz, tem valido a pena para atuar "meio pelada". Guimarães tem feito, dia sim, dia não, exercícios funcionais para abdômen, aeróbio e musculação, algo que ela nunca havia feito. "Vou deixar minha filha assistir, sim, a novela, porque não passa do ponto. Meus filmes, porém, eu já não deixo ver", conta. A artista é mãe de Clara, de nove anos.

"Já tive problema de autoestima. Eu vim de Goiânia e você já é diferente pelo jeito de falar. Com 13 anos eu era roceira. Sou mais bonita hoje do que era antes. Hoje a TV se abriu muito a todos os padrões e para as comediantes. Quando que uma comediante faria papel de musa gostosa?", celebra.

Na narrativa, Silvana Nolasco é uma atriz/celebridade amada por uma legião de fãs. Egocêntrica e barraqueira, chega a contratar paparazzo particular para fazer "flagrantes" nos lugares em que frequenta. "Eu me inspirei em várias divas. Uma delas é a Mariah Carrey, que faz loucuras no corpo e é uma estrela. Conversei com Claudia Raia e com a Susana Vieira", diz, ao citar a segurança e a postura de "diva" que as duas últimas possuem.

Ingrid Guimarães afirma ainda que haverá uma novela dentro da novela. Na trama, Silvana é uma atriz que encena com Pablo Sanches, interpretado por Rafael Infante, conhecido em esquetes do Porta dos Fundos. Para ela, é um prazer atuar com um outro comediante. "Você sabe que terá jogo, a gente improvisa e os autores nos dão liberdade."

Folhapress