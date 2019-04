Ingressos para show extra de Sandy & Júnior acabam em menos de 1h

Não está nada fácil para os fãs de Sandy e Junior. Os ingressos para os shows extras da dupla, para os dias 12 e 13 de outubro no Allianz Parque, acabaram em apenas 1 hora nas vendas online -- que abriu às 00h01 desta quinta-feira (11).

A venda na bilheteria oficial, que mudou para o Sambódromo do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Portão 19 - Santana/São Paulo), começa às 10h. A bilheteria aceita dinheiro, cartões de débito e crédito, enquanto o site aceita apenas cartões de crédito.



Sandy e Junior fariam apenas uma apresentação em São Paulo, no dia 24 de agosto. Com a alta procura dos fãs, a dupla anunciou uma data extra, no dia 25 de agosto. Os dois shows também estão esgotados.



Foto: Reprodução

DATAS E LOCAIS TURNÊ ‘NOSSA HISTÓRIA’:

12/julho: Recife - Classic Hall

13/julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19/julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20/julho: Brasília - Nilson Nelson

02/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

3/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

17/agosto: Belo Horizonte - Esplanada do Mineirão

24/agosto: São Paulo - Allianz Parque

25/agosto: São Paulo - Allianz Parque

31/agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13/setembro: Manaus - Estúdio 5

14/setembro: Belém - Hangar

12/outubro: São Paulo - Allianz Parque

13/outubro: São Paulo - Allianz Parque

Quem